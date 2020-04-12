Голикова рассказала о влиянии COVID-19 на состояние здравоохранения

https://static.news.ru/photo/76ee324c-7cb3-11ea-94c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила влияние пандемии коронавируса на деятельность инфекционной службы в России.

По её словам, опыт с таким быстрым и непредсказуемым распространением заболевания дал понять, что инфекционная система страны должна быть готова к работе в любой момент, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что период с 14 по 16 апреля 2020 года покажет, вышла ли Россия на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

По данным на 12 апреля 2020 года, всего в мире COVID-19 заболели свыше 1,7 млн человек, умерли более 108 тысяч, поправились около 405 тысяч. В РФ инфицированы 15 770 человек, скончались 130, выздоровел 1291.