Голикова рассказала о создании в РФ лабораторий для изучения биоагентов

В России к 2030 году планируется создать порядка 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Момент, который является очень серьёзным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты. До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий, — сообщила она.

Также Голикова отметила, что в настоящее время при обнаружении новой инфекции необходимо создать действующую тест систему в течение четырёх дней. Для разработки вакцины потребуется четыре месяца. К 2024 году в стране планируется оснастить 240 пунктов через государственную границу, позволяющих проводить эксперт-диагностику для идентификации возможной бактериологической угрозы.

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