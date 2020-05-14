Голикова рассказала о поставках генетического оборудования

https://static.news.ru/photo/1360e5da-95ea-11ea-ad4f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках реализации национального проекта «Наука» проводится оценка рисков более поздних сроков поставки генетического оборудования. Она завершится к июлю. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ она отметила, что риски оцениваются в рамках нацпроекта.

В рамках борьбы всех стран с вызовами, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, конечно, востребованность современного генетического оборудования весьма высока. И конечно, мы оцениваем риски, которые сейчас связаны с тем, что по каким-то направлениям могут быть либо более поздние сроки поставки оборудования, либо какая-то недопоставка, — цитирует Голикову РИА Новости.

По её словам, оценка должна завершиться к июлю. Голикова также пообещала доложить об этом президенту.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о тревоге после сообщений о мышах с человеческими генами.