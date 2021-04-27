Голикова рассказала о новых штаммах коронавируса в России

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Новые штаммы коронавирусной инфекции выявлены в 54 российских регионах. Такие данные привела зампредседателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

По её словам, это вызывает «определённую озабоченность» у всех, кто следит за развитием ситуации. Одной из причин вице-премьер назвала открытие границ с другими странами.

Несмотря на то, что центральными хабами являются столицы, Москва и Санкт-Петербург, тем не менее, несмотря на то, что здесь сконцентрировано основное авиационное сообщение, всё равно люди общаются, люди переезжают в другие регионы и распространение вируса потихонечку идёт, — сказала Голикова.

Она уточнила, что в 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 — южноафриканский, а ещё в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории России, но имеют отдельные мутации.

Тем не менее, подчеркнула замглавы правительства, ситуация находится под контролем.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 70 млн россиян. По информации Голиковой, первый компонент вакцины получили уже 11,9 млн граждан, а обе прививки сделаны 7,5 млн человек.