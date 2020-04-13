Голикова прокомментировала цифры по заболеваемости коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/3fe56306-7d71-11ea-af30-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала цифры статистики по заболеваемости COVID-19 для РФ «не очень приятными». По её словам, ни одна математическая модель распространения инфекции в России пока не подтвердилась.

С точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные. Если перенести это в относительные цифры, то в среднем этот рост у нас день ото дня составляет порядка 17–18%, — сказала в эфире «России 24» Голикова.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в 62 регионах РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 179 человек, умерли 18. По данным оперативного штаба на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 148 человек. Десять летальных случаев от подтверждённой инфекции за прошедшие сутки зафиксированы в Москве, три — в Нижегородской области, два — в Чечне, по одному — в Северной Осетии, Московской и Мурманской областях.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели.