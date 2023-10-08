Годовщина диверсии на Крымском мосту — повод для новых провокаций Киева

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Год назад, 8 октября 2022-го, на Крымском мосту взорвался начиненный тротилом грузовик. Смертельный груз, подготовленный украинскими спецслужбами в Одессе, был доставлен в Россию окольными путями через несколько стран. Примечательно, что взрыв произошел через несколько часов после того, как Владимир Путин отметил свое 70-летие. И такое совпадение явно было неслучайно. И не исключено, что к первой годовщине взрыва Киев опять готовит очередной кровавый замысел.

Мост преткновения

Ныне в Киеве не скрывают, что ракеты большого радиуса действия типа немецких Taurus или американских ATACMS нужны в первую очередь для новых попыток поразить мост, который ведет в Крым.

Для Киева нападения на Крымский мост — это не только международный пиаровский эффект. Это еще и основание для новых просьб дать всего и побольше.

Долгое время украинская СБУ и военная разведка строили планы отсечения Крыма от снабжения и его постепенного удушения двумя путями: перерезанием сухопутной дороги через Мелитополь и разрушением Крымского моста. Марш на Азовское море провалился, и теперь Крымский мост выглядит трофеем вдвойне. Особенно после того, как очередная попытка высадить на крымский пляж десант ради красивой картинки обернулась полной ликвидацией группы «туристов».

Истоки ненависти к мосту

Надо помнить, что само появление моста, видимого даже из космоса, стало символом краха украинской пропаганды. Ведь раньше все говорили о невозможности возведения такого сооружения. Местные сермяжные эксперты с пеной у рта доказывали, что построить мост не позволят донные отложения, а если переправа все-таки появится, то не простоит и месяца. Снесет ее ледоход.

Когда же красавец мост был построен, то по заветам Станиславского в Киеве твердили: «Не верим!» Мол, все это просто хорошо выполненные декорации. В общем, на Украине этот мост ненавидят. Сильно.

Как защитить мост

Два теракта, проведенные против Крымского моста, послужили горькими, но запоминающимися уроками для всей системы охраны, ответственность за которую разделяют Росгвардия и Черноморский флот. Теперь есть не просто датчики обнаружения взрывчатки, рентгеновские системы, совершенные средства ПВО, но и боновые заграждения, которых так не хватило во время второго нападения с помощью водных дронов. Кроме того, воздушное пространство около моста контролируют вертолеты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Но специалисты в своих советах идут еще дальше. Большую популярность приобрела идея появления над водной гладью на большой высоте аэростатов с системами слежения, что позволило бы засекать дроны разного вида и катера за сотни километров. А значит, иметь больше времени для отражения нападения. Теперь, правда, Украина угрожает Крымскому мосту английскими подводными дронами. И для защиты от них эксперты рекомендуют ставить на глубине особые щиты и сетки с цепями.

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