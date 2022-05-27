Годовалые двойняшки умерли от отравления неизвестным ядом под Хабаровском

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае годовалые двойняшки умерли от отравления неустановленным ядом. Как именно он попал в организм детей, пока неизвестно. Мать двойни подозревает, что отравляющее вещество могло быть на новых детских комбинезонах, которые она приобрела в тот день. О произошедшем сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, двоих братьев доставили в больницу вечером 26 мая. Обоим поставили диагноз «отравление ядом». Каким именно, не уточнялось. Медики приложили все усилия, чтобы спасти детей, но около 23 часов оба ребенка скончались. Мать мальчиков пока исключает возможность пищевого отравления. Она говорит, что в этот день давала детям только бананы и сок. Новых вещей в доме, кроме купленных комбинезонов, больше не было. Тем не менее полиция изъяла также продукты и постельное белье. Будет проведена экспертиза.

Отмечается, что семья характеризуется как благополучная. Супруги ранее не привлекались к ответственности, не имеют жилищных или материальных проблем. У пары есть старшая дочь пяти лет, кроме того, супруги ожидают появления на свет еще одного малыша.

В марте массовое отравление детей произошло в санаторной школе-интернате Ростова-на-Дону. 17 воспитанников ощутили сильное недомогание после трапезы в столовой, у них поднялась температура, начались сильные тошнота и диарея. Следователи возбудили уголовное дело.