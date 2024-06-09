«Гнутся и отступают»: военкор сообщил о признании ВСУ по Часову Яру Военкор Котенок: ВСУ признали потерю большей части микрорайона в Часовом Яре

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в Часовом Яре «гнутся» и отступают при контакте со штурмовыми группами ВС РФ, сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале. По его словам, к 9 июня ВСУ признали потерю большей части микрорайона Канал. Теперь противник отходит на западные рубежи в черте города, добавил он.

ВСУ гнутся в Часовом Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ. <...> К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона Канал в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города, — сообщил Котенок.

Украинские силы уже сняли оборону на данном участке, добавил он. Подразделения перебрасывают на Харьковское направление, а оставшихся сил ВСУ не хватает для удержания кварталов.

Ранее сообщалось, что в районе Часова Яра подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии обнаружили перемещение подразделений бойцов Вооруженных сил Украины и нанесли удар по технике противника при помощи расчетов БПЛА. Скорректировать их работу помогли операторы FPV-дронов. Также Минобороны РФ опубликовало кадры действий подразделения Воздушно-десантных войск России.