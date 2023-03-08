«Гнусный удар Запада»: Кадыров отреагировал на кражу лошади в Чехии Кадыров назвал не случайной кражу лошади в Чехии

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что кража его скакуна Зазу в Чехии не случайна. Он напомнил, что на лошадь в 2014 году были наложены санкции, что стало первым «гнусным ударом со стороны демократического Запада». Кадыров также переживает, что Зазу может попасть «в плохие руки».

В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное, — написал он.

7 марта стало известно, что лошадь стоимостью почти 400 тысяч крон украли из конюшни недалеко от чешского Роуднице-над-Лабем в Литомержице. Пресс-секретарь Минфина Микаэла Лагронова подтвердила, что жеребец принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову.

Издание Idnes сообщает, что этот жеребец вместе с еще несколькими лошадьми — часть имущества, замороженного Чехией на основании международных санкций, которые были введены против Кадырова.

Глава Чечни давно известен своей любовью к лошадям. Скакуны Кадырова участвуют в различных престижных мировых скачках и завоёвывают призовые места. Летом немец по имени Маркус подарил главе Чечни лошадь. Кадыров поблагодарил почитателя за «прекрасный подарок» и признался, что был удивлен и восхищен таким жестом.