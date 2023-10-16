Глупые генералы и героизм солдат: чему научило поражение в Крымской войне 170 лет назад началась война с турками, англичанами и французами, ключевым событием которой стала осада Севастополя

Фото: Investigatio/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons

Деталь панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя»

16 октября 1853 года Османская империя, которая в то время находилась под сильным влиянием Великобритании и Франции, объявила России войну. За несколько месяцев до того русские войска вступили в Молдавию и Валахию, входившие в состав Османской империи, но война началась не сразу. Сначала шли переговоры. Формальным поводом для начала военных действий стал отказ султана предоставить России протекторат над всем православным населением Османской империи и общие гонения на православие в «святых христианских местах».

На стороне Турции выступили Великобритания, Франция и Сардинское королевство. В итоге Россия проиграла войну. Она завершилась Парижским мирным договором, подписанным 30 марта 1856 года. О причинах конфликта, его ходе и уроках военный историк, автор книги «Трагедии Севастопольской крепости» Александр Широкорад рассказал в интервью NEWS.ru.

Героизм солдат исправил генеральские просчеты

Формально фронт был очень широким, помимо берегов Черного моря, сражения шли еще в Балтийском и Белом морях, на Кавказе и даже на Дальнем Востоке. Но ее самым важным событием стала оборона Севастополя, которая продлилась почти год, хотя англичане и французы планировали взять главную базу Черноморского флота за неделю. В итоге русские войска отступили, но при этом успели удивить весь мир своим мужеством и силой духа. А в отношении русских военачальников так сказать нельзя, считает Александр Широкорад.

— Война была проиграна в головах военачальников, они забыли заветы Петра, других русских полководцев, совершали грубые ошибки. Севастополь держался почти год только благодаря мужеству рядовых солдат.

Как царь заигрался с византийской идеей

— Александр Борисович, как война начиналась?

— Николай I имел претензии на Константинополь. К сожалению, внешнюю политику России от Николая I до Николая II определяло стремление овладеть Царьградом. Эту идея была абсолютно порочная, и положила начало ей Екатерина Великая. Идея воссоздать Византию со своим вторым сыном «императором Константином» — это был ее большой блеф.

Екатерина прекрасно понимала, что Россия не сможет захватить Константинополь, но блефовала, чтобы напугать Турцию и заставить ее отдать причерноморские земли: Крым, район Одессы. Еще Екатерина хотела добиться больших уступок на Кавказе, что у нее в итоге получилось. К сожалению, ее внук Николай I всерьез воспринял амбиции бабушки и решил, что он обязан овладеть Константинополем.

Формально попытка эта выглядела, на первый взгляд, разумной: очень важно владеть ключами от Черного моря. Но на Константинополь были также направлены устремления таких держав, как Великобритания, Франция, и даже таких слабых стран, как Греция и Болгария. К тому же Великобритания всеми силами хотела ослабить Россию, уничтожив ее Черноморский флот, арсеналы, порты, судостроительные заводы в Николаеве и другие объекты.

Фото: Georg von Bothmann/Public domain/via Wikimedia Commons Николай I, император всероссийский

Кто победил в гонке вооружений времен Крымской войны

— Итак, Османская империя объявила войну России. Подключились Великобритания, Франция, Сардинское королевство. Оборона Севастополя — это ключевой эпизод?

— Да, все свелось к обороне Севастополя — это была основная битва. Кто и что ее выиграли? Транспорт и техника в первую очередь.

Орудия из Москвы до Севастополя доставлялись на волах со скоростью три километра в час (в лучшем случае!) несколько месяцев. Те же орудия из арсеналов Парижа доставлялись по железной дороге до Марселя за пару дней. Неделя — 10 дней уходило на путь до Казачьей бухты и Балаклавы, расположенных рядом с Севастополем. Там обосновались англичане и французы, осаждавшие город. Англичане даже построили железную дорогу от Балаклавы до позиций под Севастополем — третью по счету в России. Сравните технический уровень. Плюс к этому у них были пароходы, нарезные ружья.

— А что насчет тогдашних царских военачальников?

— Речь идет о скудоумии российских генералов. Об этом мало кто пишет, к сожалению. В 1825 году был подавлен мятеж декабристов, после чего были убраны из армии лучшие российские молодые офицеры, которые к моменту осады Севастополя как раз и обещали стать полководцами. Преобладать после этого в армии стали цепные псы самодержавия, как их называл Ленин.

Например, в Севастополе сложилась ситуация, когда огромная британская эскадра — около 40 боевых и 300 транспортных кораблей — стояла в 15 километрах от берегов Крыма трое суток. Неужели нельзя было ее атаковать ночью, имея в своем распоряжении корабли? В 1770 году граф Орлов силами русской эскадры уничтожил в Чесменской бухте превосходящий в пять раз турецкий флот.

Проблема была в другом — в мышлении российских генералов. Уровень был очень низок. Были забыты все каноны русской армии. Петр I, отступая перед шведской армией Карла XII, приказывал сжигать фуражное зерно. Если крестьянин продавал шведам пшеницу, его вешали. В итоге, оказавшись перед выжженной землей, Карл XII отказался от идеи похода на Москву и повернул на Украину. Здесь он, как известно, плохо закончил под Полтавой. Поход на Украину был сорван благодаря уму и сильной воле Петра.

И мне до сих пор интересно, почему в начале Крымской войны наши генералы не сожгли таким же образом Евпаторию? Это было единственное место, где высаживались союзники с моря, здесь удобные для этого пляжи. Весь остальной берег — это скалы, а у союзников были лошади, хотя и мало. Высадившись под Евпаторией, британцы и французы маршем пошли к Севастополю к Балаклаве, при этом захватили очень много пшеницы, которой потом кормились всю осаду. Петр Великий бы сразу сжег эту пшеницу и сам город Евпатория. Такой вариант ведь мог предугадать даже неграмотный человек.

У союзников было мало лошадей. Они нужны были не столько в бою, сколько для перевозки боеприпасов, артиллерии, провианта. Тысячи крымских татар, которые симпатизировали туркам, привозили им на арбах арбузы и заодно оставляли противнику лошадей. Благодаря этой помощи британцы смогли совершить этот марш из Евпатории до Балаклавы. Но такой вариант тоже можно было предотвратить. Вот страшнейшие ошибки генералитета. Так что отставание не только в ружьях — в головах генералов было это отставание!

— Почему же осада Севастополя продолжалась, как вы сказали, почти год? И это когда британцы и французы имели такие преимущества.

— Благодаря самоотверженности русских солдат! В результате боев британцы и французы были обессилены и дальше воевать не могли. Британцы еще попытались захватить верфи в Николаеве, но не вышло.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Российский канцлер не стал нарушать Парижскую конвенцию

— Какой ущерб нанес интересам России Парижский мирный договор 1856 года?

— России было разрешено иметь в Черном море всего лишь шесть корветов и четыре шхуны, которые были построены в Николаеве. Но тут опять нам «повезло» с канцлером империи Александром Горчаковым. Парижская конвенция запрещала строить России боевые корабли. Но германский канцлер Отто фон Бисмарк все равно посоветовал Горчакову нарушать договор и строить броненосцы, просто втайне. Не сообщать об этом публике с помощью циркуляров. И лишь только в 1870 году Горчаков добился публикации циркуляра о строительстве флота. В итоге первый броненосец «Екатерина II» был спущен на воду в 1885 году.

Почему Бисмарк советовал раньше строить, не обращая внимания на решения Парижской конвенции? После Крымской войны, как ожидалось, началась целая череда европейских конфликтов: в 1859 году Франция сражалась против Австро-Венгрии, в 1864 году была Датская война с участием Северо-Германского союза, в 1870 году столкнулись Пруссия и Франция. В итоге Франция, которая и контролировала выполнение Парижской конвенции, была вдребезги разбита. И не могла уже объявить России войну за нарушение конвенции. Но Горчаков все равно упустил время — не было создано, к примеру, подъездных железных дорог к верфям, хотя их Парижская конвенция строить не запрещала.

Стоит пояснить: на следующего царя Александра II Горчаков имел большое влияние. Но единственное, на что он отважился в Черном море, так это строительство крепости в Керчи. Но кому крепость была нужна?

— Почему Россия так осторожно себя вела в ущерб своей безопасности?

— По Версальскому договору 1919 года Германия тоже попала под большие ограничения. Но она все равно потом вооружилась боевыми катерами, подводными лодками, авиацией, танками в условиях контроля со стороны других европейских государств. А за Россией после Парижской конвенции никакого контроля не было — можно было строить корабли свободно. Но верх взяла трусость Горчакова.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Пейзажная гравюра, изображающая британские войска, лошадей и артиллерийские лафеты, загружаемые на корабль «Арго» для возвращения в Англию

Чему научила Крымская война петербургских государственных деятелей

— Были ли позитивные результаты для России от Крымской войны?

— Были. Поскольку на Черном море иметь флот было формально запрещено, в Петербурге решили выходить сразу в Мировой океан. Это произошло благодаря князю Константину Николаевичу, брату Александра II. Он и стал командующим морским флотом империи, адмиралом. В 1856 году, после окончания Крымской войны, был создан наш океанский флот. Только он стартовал с берегов Балтики.

Уже в 1857 году наши корабли появились в Средиземном море, а через год — в Индийском и Тихом океанах. Россия стала океанской державой как раз вследствие Крымской войны. Константин Николаевич проявил смелость и ум, а Горчаков — трусость. Благодаря князю, его системе поощрения офицеров они рвались в военные походы по океанам.

— Какие уроки Крымской войны пригодились бы современной России?

— Тогда стало окончательно ясно, что у Запада и России разные интересы. В конфликт Турции и России моментально вмешались западноевропейские страны, желавшие ослабить нашу империю. Так и сегодня ведет себя коллективный Запад — вмешивается сразу.

Другой важный урок Крымской войны: России необходим в такой период надежный союзник внутри самой Европы. Россия стала искать и нашла его в лице Пруссии. Немцы стали давать нам пушки, порох. И обратите внимание на важный факт: спустя восемь лет после Крымской войны польские паны устроили восстание. Они были марионетками Франции и Англии. И с разрешения Александра II прусские войска заходили в Польшу, чтобы громить панов.

России нужен был такой союзник. К сожалению, Николай II в 1914 году плохо оценил ситуацию и ввязался в войну против Германии. А что касается сегодняшних союзников России? Это Китай и Иран. Ситуация похожая. Они нас поддерживают тоже в какой-то мере, как тогда Пруссия.

Значит, сегодня России нужно увязывать интересы с Ираном и Китаем. Скажем, мы могли бы заявить, что в случае нападения на Иран тоже обещаем помогать союзнику вооружением.

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