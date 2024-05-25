Глумление над бойцами СВО и святыми: что за новый скандал в Ельцин Центре

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Ельцин Центр

Художницу Алису Горшенину, соавтора провокационного видеоклипа Pussy Riot с глумлением над погибшими российскими солдатами, пригласили выступить в Ельцин Центре и провести «мастер-класс» для детей. Как на это отреагировали в Госдуме, выступит ли активистка в Ельцин Центре, чем известна Алиса Горшенина?

Что известно о выступлении Горшениной в Ельцин Центре

24 мая сообщалось, что екатеринбургский Ельцин Центр решил предоставить площадку для выступления Горшениной, которая неоднозначно высказывалась о погибших в ходе спецоперации. Активистка участвовала в создании клипа Swan Lake от группы Pussy Riot, где демонстрируются неуважение к памяти российских солдат и радость от поджога Останкинской телебашни.

«Мы вас не простим и растопчем останки / Сгорит красиво башня Останкино!» — поется в данной композиции.

Также там есть слова: «В черном пакете крещеном / Едет домой русский суженый». Муляж тела на носилках показывают среди стада баранов со словами о «замещении мужчин дареными баранами».

Руководство Ельцин Центра решило провести мероприятие, где художница преподаст уроки «правильных отношений между матерями и дочерями», в частности, научит детей делать поделки из фетра для своих мам.

Это уже не первый скандальный случай в истории Ельцин Центра. Ранее там выступал ЛГБТ-активист (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Сергей Потеряев с «просветительской лекцией».

Выступит ли Горшенина в Ельцин Центре

Депутат Госдумы Нина Останина попросила Генпрокуратуру РФ проверить Горшенину, сообщили NEWS.ru в пресс-службе парламентария.

«Мастер-класс — это откровенная провокация в день, который напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей», — говорится в запросе Останиной.

В беседе с MK.RU депутат заявила, что запанированное на 1 июня мероприятие с участием Горшениной — «не первое и, к сожалению, далеко не последнее среди пропаганды тех нетрадиционных либеральных ценностей, которые были заложены в основу политики при создании Ельцин Центра».

Фото: Социальные сети Алиса Горшенина

«Он изначально создавался как альтернативный центр, культивирующий в нашем традиционном обществе семейных ценностей воспитание в духе прозападных настроений. Собственно, сама идея этого центра, люди, которые состояли в наблюдательном совете этой организации, как правило, — это разного рода советники, которые к нам приехали из Соединенных Штатов, где очень любили Бориса Николаевича Ельцина, который торговал своей страной. Покончить с этим только можно одним методом — закрыть Ельцин Центр и подобные рассадники пропаганды либеральных ценностей, не допуская туда этих людей. Но кто-то же это решение принял. Вопрос даже не в этой Горшениной — пусть она живет один на один со своими нетрадиционными ценностями. Но допустить, чтобы она пропагандировала их нашим детям — человек, который высмеивает наших бойцов, допуская надругательство над ними. Разве можно допускать ее к детям? Кто принимал это решение? Этот человек несет ответственность за то, что предполагалось провести 1 июня. И мы не дремлем: любое подобное явление будет пресекаться и мной, и моими коллегами-коммунистами. Уверена, меня поддержат коллеги из других фракций. Подобное противно природе нашего русского человека», — констатировала Останина.

Что известно о художнице Горшениной

Помимо участия в создании вышеуказанного клипа Pussy Riot, Горшенина известна тем, что создала «голую пародию» на семь святых дев-мучениц христианской веры в Нижнем Тагиле. Активистка нарисовала святых голыми, вниз головой и назвала это все «Семь святых дев худграфа».

Кроме того, Горшенина принимала участие в акциях против проведения специальной военной операции, за что была оштрафована на 35 тысяч рублей.

В августе 2022 года режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за выставку Горшениной «Пугало стояло в центре вспаханного поля». В экспозиции были представлены ее картины, фотографии, коллажи и видео, которые были собраны с 2019 по 2022 год. При работе она использует в основном текстильные материалы — создает костюмы, маски и объемные арт-объекты.

«Основная часть экспозиции — выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Можно над этим бесконечно смеяться, но на самом деле это очень опасная тенденция, когда абсолютно все в буквальном смысле — например, мусор — может считаться искусством», — написал Михалков.

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