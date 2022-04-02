Глазьев призвал передать прекратившие работу в РФ предприятия сотрудникам

Предприятия, приостановившие работу в России из-за санкций, следует передавать в собственность трудовых коллективов, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении рабочих мест. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями, — сказал Глазьев.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести процедуру внешнего управления в компаниях, которые ушли из России, и принадлежащих иностранцам не менее чем на 25%. После того, как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё нет сформированной позиции по идее национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка. По его словам, национализация зарубежных компаний может иметь негативные последствия, как и арест российской недвижимости в Евросоюзе и США.