Главврач московской больницы уволен после инцидента с пожилой пациенткой

https://static.news.ru/photo/95575272-fb7b-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»
После инцидента с издевательствами над пожилой пациенткой был уволен главный врач московской больницы имени Ф.И. Иноземцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию столичного департамента здравоохранения.
В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. <...> Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также отметили, что действия персонала порочат честь больницы и городской системы здравоохранения в целом.
Ранее СМИ сообщили, что в московской городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева пьяные медсёстры клиники угрожали пожилой женщине, а после, предположительно, избили её.
В этой связи депздрав Москвы организовал проверку. В свою очередь СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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