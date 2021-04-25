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Главврач московской больницы уволен после инцидента с пожилой пациенткой

00:03, 27 апреля 2021
Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

После инцидента с издевательствами над пожилой пациенткой был уволен главный врач московской больницы имени Ф.И. Иноземцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию столичного департамента здравоохранения.

В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. <...> Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что действия персонала порочат честь больницы и городской системы здравоохранения в целом.

Ранее СМИ сообщили, что в московской городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева пьяные медсёстры клиники угрожали пожилой женщине, а после, предположительно, избили её.

В этой связи депздрав Москвы организовал проверку. В свою очередь СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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