Главврач московской больницы уволен после инцидента с пожилой пациенткой

Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Информационный проект «Медуза» в России может лишиться рекламодателей после того, как был признан иностранным агентом. Это может привести к ликвидации издания, написал в обращении к читателям главный редактор Иван Колпаков.

Он пояснил, что маркировка о том, что теперь «Медуза» — СМИ-иноагент, по закону должна появляться на всех страницах сайта, в том числе и там, где размещена реклама. Однако далеко не...