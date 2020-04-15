Врач-инфекционист рассказал о способах защиты медиков во время пандемии

https://static.news.ru/photo/a6fa3874-7efb-11ea-800d-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Denis Protsenko/facebook.com

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о том, как медицинским работникам избежать заражения COVID-19.

Медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определённые правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать, — отметил Малышев.

По его словам, за соблюдением этих правил следят администрация, врачи-эпидемиологи и старшая медсестра. Он также добавил, что самостоятельная деятельность должна быть полностью исключена, пишет НСН.

Недавно коронавирусом заразился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Инцидент произошёл 31 марта 2020 года. На данный момент он полностью вылечился и выходит из режима самоизоляции.

Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, — заявил врач.

Как ранее информировал NEWS.ru, Минздрав РФ сообщил о мобилизации медслужб в половине регионов страны.