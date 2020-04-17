Главврач больницы в Москве: все койки заняты, а врачи работают на пределе

https://static.news.ru/photo/987c7066-805c-11ea-9891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что все койки в реанимации больницы заняты, а врачи работают на пределе своих возможностей.

Наш стационар изначально был рассчитан на приём 1,3 тысячи пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру. Последнюю неделю у нас находится на лечении больше 1,5 тысячи пациентов, из которых 130 являются реанимационными, — процитировали Валерия Вечорко в РИА Новости.

Он добавил, что за сутки больница принимает около 150 пациентов, задействованы все резервы.

Конечно, какие-то ещё остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина, — привели слова главврача в агентстве.

В столице зафиксировано 16 146 случаев заражения коронавирусом, жертвами вируса стали 113 человек, отмечает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Филатовской больнице между двумя корпусами и родильным домом открыли санитарный шлюз для медработников. Шлюз имеет пропускную способность в тысячу человек за смену. Он создан для того, чтобы медицинский персонал быстрее перемещался из «чистой» зоны в «грязную».