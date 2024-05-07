Главу Минспорта могут освободить от должности РБК: главу Минспорта России Матыцина могут снять с должности

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Олег Матыцин

РБК со ссылкой на источники сообщает, что власти России обсуждают вопрос о замене главы Минспорта РФ. Как пишет издание, действующий и. о. главы министерства Олег Матыцин может потерять пост в ближайшее время.

Источник, знакомый с подготовкой кадровых решений, подтверждает, что рассматривается смена главы Минспорта и Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства, — пишет РБК.

Матыцин возглавил министерство в 2020 году. Является членом Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.

Правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента России Владимира Путина, соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра 7 мая. Депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

Политолог Сергей Марков предположил, что премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит пост после инаугурации Владимира Путина. Собеседник не исключил, что состав кабмина изменится на 20%. Он также выразил мнение, что перемены в составе правительства будут носить не политический, а кадровый характер.