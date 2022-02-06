Главу минэкономразвития Сахалинской области отстранили от должности

Министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности. Он обвиняется в халатности при исполнении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году, — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы министерства Марина Аглиуглина.

Ранее в отношении министра экономического развития Сахалинской блсти Алексея Успенского была начата прокурорская проверка, после чего на него завели уголовное дело по факту необоснованного расходования бюджетных средств.

Как установили в ходе расследования, Успенский на посту министра в 2018 году подписал акт приёма-передачи водно-оздоровительного комплекса «Аква-Сити». При этом комплекс был непригоден для эксплуатации из-за недостатков смонтированного оборудования. Также глава регионального минэкономразвития не организовал проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы, не создал приёмную комиссию.

В этой связи комплекс долгое время не использовался, на его содержание выделялись бюджетные деньги. Таким образом бюджету Сахалинской области был нанесён ущерб в размере более 96 млн рублей. В ходе расследования Успенскому заявлен гражданский иск.

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