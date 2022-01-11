Penza Post оштрафовали за неуказание иноагента, чей статус был его виной

Главный редактор Penza Post Александр Тузов был оштрафован на сумму в четыре тысячи рублей за то, что он не обозначил фонд «Гражданский союз» (организация, исполняющая функции иностранного агента) как иноагента, при упоминании этой организации в своём материале. Железнодорожный районный суд Пензы признал Тузова виновным по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Ранее благотворительную организацию включили в реестр запрещённых по жалобе самого же Тузова.

Главред издания считает, что можно было бы и ограничиться предупреждением, однако он признал свою вину и выплатил штраф, передаёт издание «7×7».

Список состава совета при губернаторе нам дала пресс-секретарь совета Марина Тарасова. Там не было отметки, а я просмотрел. Я признал вину и заплатил символические четыре тысячи рублей. Можно было ограничиться предупреждением, но суд почему-то наказывает наших братьев по ремеслу несмотря на то, что тут техническая ошибка​, — рассказал Тузов.

Пензенский фонд «Гражданский союз», занимающийся поддержкой гражданских инициатив в Пензенской области, был признан иностранным агентом в 2019 году и находится в списке запрещённых организаций и по сей день.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента) за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске, а также за пропаганду террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Сообщается, что в материалах дела имеются доказательства о размещении на сайте правозащитного проекта информации, «направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».

Также отмечается, что на сайте «ОВД-Инфо» размещались статьи с оправданием «украинских террористов либо лиц, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты на территории Российской Федерации в интересах Украины». Кроме того, сайт публиковал статьи о деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Свидетелей Иеговы» (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена).