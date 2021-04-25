Главред «Медузы» заявил о возможной смерти издания из-за статуса иноагента

https://static.news.ru/photo/76812922-a6b5-11eb-b4b1-96000091f725_660.jpg Иван Колпаков Фото: ivan.kolpakov/ facebook.com/GLOBAL LOOK PRESS

После того, как информационный проект «Медуза» был признан в России иностранным агентом, он может лишиться рекламодателей. Это может привести к ликвидации издания, написал в обращении к читателям главный редактор Ивана Колпакова.

Он пояснил, что маркировка о том, что теперь «Медуза» — СМИ-иноагент, по закону должна появляться на всех страницах сайта, в том числе и там, где размещена реклама. Однако далеко не все партнёры готовы на такое.

«Медуза» — частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с «Медузой» это означает смерть издания, — написал Колпаков.

Есть и другая проблема, отметил он. Дело в том, что авторы, которые сотрудничают с редакцией, тоже могут быть признаны иностранными агентами и должны будут отчитываться перед министерством юстиции обо всех своих доходах и расходах. Любые ошибки в отчётности грозят штрафами, уголовным преследованием и лишением свободы

Руководство проекта также опасается, что останется без важных источников и не сможет общаться со многими экспертами по важным темам. Те могут не пожелать разговаривать со СМИ, имеющим такую маркировку.

Главред издания признался, что сейчас у руководства нет чёткого плана действий. Тем не менее, заверил он, коллектив продолжит «искать выход».

23 апреля Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Так называется юридическое лицо, которым является издание «Медуза». Генеральный директор издания Галина Тимченко заявила, что редакция обжалует это решение.

В Евросоюзе осудили действия российских властей за ограничение работы журналистов и выступили в поддержку издания.