Главный богач РФ, Бустер и «ЧБД», доцент с флагом Украины: что будет дальше

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Вагит Алекперов, Дмитрий Бураков, Слава Бустер

Бывший президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов стал самым богатым бизнесменом России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в $28,6 млрд. Стример Слава Бустер заявил, что участие в шоу «Что было дальше?» никак не отразилось на его карьере, а на съемках выпуска он чувствовал себя некомфортно. Доцента петербургского университета задержали из-за аватарки с флагом Украины в социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Главный богач России — кто он?

Российский предприниматель и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes. За год состояние бизнесмена увеличилось на $8,1 млрд. В обновленном списке самых богатых российских миллиардеров он поднялся на пять позиций за год и впервые в истории стал лидером рейтинга. Рост состояния Алекперова эксперты во многом связывают с акциями принадлежащей ему компании — за год стоимость ценной бумаги ЛУКОЙЛа выросла с 4 тысяч до 7,5 тысячи рублей на МосБирже. В общемировом рейтинге миллиардеров Алекперов занимает 59-е место.

Фото: Валерий Блинов/РИА Новости Президент, председатель правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов во время открытия павильона «Нефть» на ВДНХ

На второй строчке рейтинга расположился председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $27,4 млрд — это на $5,8 млрд больше, чем год назад. Тройку лидеров замкнул бизнесмен Владимир Лисин с состоянием $26,6 млрд. Его основными активами являются Новолипецкий металлургический комбинат, «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания», судоходная компания «Волжское пароходство».

Четвертое и пятое места среди богатейших предпринимателей России заняли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($25,5 млрд) и владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин ($23,7 млрд).

В топ-10 рейтинга Forbes также вошли владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($23,4 млрд), создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров ($15,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд) и совладелец консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($13,1 млрд).

В общей сложности в России, согласно подсчетам Forbes, насчитывается 125 миллиардеров, что на 15 больше, чем в прошлом году. Это максимальный результат для страны за всю историю рейтинга. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году — тогда эксперты Forbes насчитали в РФ 123 миллиардера. По общему числу самых богатых бизнесменов страны Россия занимает пятое место в мире. Она уступает США (183), Китаю (406), Индии (200) и Германии (132). Россиян с состоянием $1 млрд в рейтинге могло быть больше, но из него исключили 10 человек, отказавшихся от гражданства Российской Федерации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов

Что стало со Славой Бустером после «ЧБД»?

Стример Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) считает, что участие в шоу «Что было дальше?» никак не отразилось на его карьере. В интервью «Вписке» на YouTube блогер рассказал, что его участие в «ЧБД» отметил рэпер Lovv66 и еще несколько человек. Однако, как заметил стример, появление в шоу не разделило его жизнь на до и после.

«Я чуть-чуть мимо. Я ни один выпуск [„ЧБД“] не смотрел. Только нарезки видел. Нарезки смешные», — сказал Бустер.

Стример также признался, что чувствовал себя на съемках некомфортно. По словам молодого человека, ему было сложно раскрепоститься. Бустер считает, что он испытывал волнение из-за зала, поскольку никогда не выступает перед публикой.

«Я, наверное, больше из-за зала [испытывал волнение], я же никогда не выступаю перед людьми», — объяснил он.

Таким образом, участие в шоу «ЧБД» оказалось для Славы Бустера скорее интересным, а не жизненно важным опытом, который оставил легкое впечатление в его карьере.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одним из последних гостей «Что было дальше?», ведущими которого являются Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков, был народный артист России Филипп Киркоров, который рассказал о своем сексуальном опыте с Аллой Пугачевой и намекнул на возможное выдуманное негодование в отношении мемов из-за поддержки президента России.

Выпуск «ЧБД» с королем отечественной поп-сцены снимался еще 14 ноября, и планировалось, что он выйдет перед Новым годом. Однако видео не стали выкладывать в Сеть из-за скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, участие в которой принимал Киркоров. Выпуск вышел на площадке VK 7 марта.

В ходе беседы артист поделился историей о прерванной близости с Пугачевой. По словам Киркорова, та ночь едва не стоила ему всей карьеры, ведь прямо посреди процесса вмешался некий очень известный и уважаемый человек, чье имя он не может назвать. Также Киркоров не назвал напрямую имя Пугачевой, однако после того, как он сказал, что «имя начинается на букву А и заканчивается на А», участники шоу несколько раз назвали имя Алла — Киркоров не стал отрицать.

Как рассказал поп-король, поначалу свидание с Примадонной проходило красиво, однако внезапно зазвонил телефон. Сперва Киркоров не брал трубку, и звонки прекратились. Но потом он решил проверить, кто пытался с ним связаться.

«Все красиво, звезды... И в это время, в самый разгар эйфории, начинает вибрировать! Вибрирует и вибрирует [телефон]. Я понимаю, что Новый год, все звонят, поздравляют... Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит! А если звонит, то по такому случаю, когда надо встать и вытянуться в стойку смирно. Я понимаю, что пропустил звонок от этого человека. Этот человек — все! Человек-планета, вселенная!» — вспомнил артист.

Затем Киркоров признался, что ему звонил кинорежиссер Никита Михалков. В итоге певец перезвонил Михалкову. Как оказалось, режиссер хотел подарить поп-королю шкуру медведя со съемок фильма «Сибириада». В ту же ночь Михалков вручил Киркорову этот реквизит.

В разговоре с участниками шоу артист иронично заявил, что они пытаются «вывести его на чистую воду», хотя он является «голосом России», перед которым «преклоняется вся страна». Собеседники Киркорова с юмором отреагировали на замечания исполнителя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Я уже 35 лет занимаюсь всей этой историей, ставлю на уши всю страну, передо мной преклоняется вся страна, я являюсь голосом этой страны», — заявил поп-король.

Продолжая диалог, Щербаков поинтересовался у Киркорова, правдива ли история о том, что Balenciaga внесла артиста в черный список из-за поддержки президента России Владимира Путина. Певец намекнул, что мог выдумать этот рассказ ради мемов.

«Ни один артист не может похвастаться тем количеством мемов, которые исходят от меня», — указал Киркоров.

Судьба петербургского доцента с украинским флагом

Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова задержали 2 апреля сотрудники полиции Адмиралтейского района. На странице мужчины была размещена аватарка с флагом Украины.

«Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», — заявил доцент сразу после задержания.

На страничке в соцсети «ВКонтакте», подлинность которой подтвердил Бураков, с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага. Трезубец на голубом фоне — герб этой страны, также активно используется в том числе разными военизированными формированиями и ВСУ. Один из постов на странице доцента был посвящен президенту СССР Михаилу Горбачеву.

В настоящее время на странице Буракова в соцсети «ВКонтакте» стоит другая аватарка. Доцент нечасто публиковал что-либо в своем аккаунте. В разные годы он бессистемно размещал публикации, критические по отношению к властям России и Санкт-Петербурга.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позднее петербургский суд оштрафовал Буракова на 30 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за опубликованный контент. Суд счел, что его публикация от 5 марта в соцсети «ВКонтакте» дискредитирует российскую армию.

«По сути вменяют, что у меня в профиле во „ВКонтакте“ вместо фотографии моего лица размещены флаг и герб Украины, а в статусе написана фраза из двух слов: одно из трех букв, а другое из пяти», — сказал доцент.

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