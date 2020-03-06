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Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, обвиняемый в превышении полномочий и халатности вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Илюгин вернулся на работу, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что первоначальная мера пресечения — арест, была заменена на подписку о невыезде. Согласно версии следствия, Илюгин занимался незаконной выдачей и продлением разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.

Ранее News.ru писал, что Ворошиловский и Советский районные суды Ростова-на-Дону избрали меру пресечения в виде ареста троим архитекторам города, которые являются фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий. Речь идёт о главном архитекторе Ростова-на-Дону Романе Илюгине, экс-главном архитекторе Ростовской области Алексее Полянском и главном архитекторе администрации Мартыновского района Александре Корчиге.