Главные новости сегодня: что произошло 27 января

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) запретили въезд в ОАЭ, «Би-2» депортируют из Таиланда, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не пустили на Бали, президент РФ Владимир Путин высказался о «голой» вечеринке. Какие главные новости 27 января, что произошло к середине дня?

Почему Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили въезд в страну Моргенштерну после его интервью в ноябре 2023 года журналистке Ксении Собчак, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин. 27 января Telegram-канал Mash уточнил, что рэпер игнорировал ковидные ограничения на концертах, устраивал вечеринки с алкоголем после выступлений, курил и сыпал ненормативной лексикой на сцене, а также выкладывал аморальные публикации в социальных сетях.

За эти правонарушения власти ОАЭ неоднократно штрафовали Моргенштерна и предупреждали о возможных последствиях. Однако исполнитель позднее дал интервью Собчак, в котором рассказал, что легко обходит законодательство Эмиратов.

«Вместо исправления в ноябре он пошел интервьюироваться к Ксении Анатольевне, с которой делился, как обходит местные законы. В итоге через сутки после публикации видео — запрет на концерты. А теперь и на въезд», — констатирует Mash.

Жорин в разговоре с NEWS.ru отметил, что Моргенштерн не нарушал законов ОАЭ, поэтому надеется на пересмотр решения властей о запрете на его въезд

«Официальных причин Алишеру так и не объявили. Мы считаем, что это недоразумение, поскольку он местных законов не нарушал и нарушать не собирается. Надеемся на пересмотр этого решения властями Арабских Эмиратов», — подчеркнул Жорин.

Почему Галкина не пустили на Бали

Накануне стало известно, что шоумена Максима Галкина не пустили на индонезийской остров Бали, где 27 января он должен был выступить с программой «Прекрасное недалеко». На остров он прибыл из австрийской Вены, имея при себе необходимые документы, в том числе гастрольную визу, однако концерт, который должен был пройти в торговом центре Bali Mall Galeria, не состоялся — по прибытии Галкина выдворили из страны без объяснения причин.

Сам юморист опубликовал пост, в котором объяснил причины отмены. По словам Галкина, офицеры на границе были вежливы, однако отказались впустить его, ссылаясь на некое письмо от правительства РФ. Юморист считает, что случившееся не связано с позицией властей Индонезии. По его мнению, они только удовлетворили российскую просьбу, не вникая в частности.

За что «Би-2» депортируют из Таиланда

Участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок, а оттуда депортируют, заявил 27 января генконсул России Владимир Соснов. Музыкантов задержали 25 января из-за проведения концерта без оформления рабочей визы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Би-2

Как уточнил Соснов, артистов выдворят из страны за их счет в страну гражданской принадлежности. При этом информация о точных датах и рейсах пока не поступала.

«Вопросы процедуры депортации относятся к компетенции таиландской стороны», — заявил генконсул в беседе с РЕН ТВ.

Ранее суд города Пхукет приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85 каждому.

Что сказал Путин о «голой» вечеринке Ивлеевой

Президент России накануне в ходе встречи со студентами — участниками СВО заявил, что элита страны должна формироваться из участников специальной военной операции, а не из «чудиков, обнажающих гениталии». Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Мы обязаны поддерживать этих ребят [участников СВО]. Сегодня я общался со студентами, которые прервали свое обучение и отправились на передовую. Именно из числа таких людей мы должны формировать элиту нашей страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — подчеркнул Путин.

Почему умер детеныш косатки Наи в Москве

В Москве скончался детеныш косатки Наи, впервые родившийся в России в искусственной среде обитания. Об этом сообщила пресс-служба Центра океанографии и морской биологии Москвариум. Причиной смерти стал врожденный порок сердца, который было невозможно вовремя диагностировать.

Фото: t.me/moskvarium_official

Уточняется, что ветеринары не проводили медицинские обследования косатки, а только визуально наблюдали за ее активностью и кормлением, поскольку любое вмешательство извне в первые месяцы жизни могло негативно отразиться на взаимодействии детеныша и матери. Команда Москвариума продолжает круглосуточно следить за состоянием Наи.

«Несмотря на то что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований», — рассказала глава ветеринарной службы Москвариума Ирина Суворова.

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