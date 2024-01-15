Главного десантника Урала признали непригодным для участия в СВО Глава свердловского Союза десантников Тетерин признан негодным для СВО

Фото: Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

Евгений Тетерин

Председатель свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин признан непригодным для участия в специальной военной операции, сообщает информагентство URA.ru со ссылкой на заявление его адвоката Дмитрия Бушухина. По его словам, десантник не сможет вернуться в зону СВО после ранения, полученного в ходе выполнения боевых задач. В настоящее время Тетерин проходит реабилитацию.

В 2021 году Тетерин был задержан по подозрению в посредничестве во взятках. В 2022 году его выпустили из СИЗО под домашний арест, после чего он отправился в зону СВО. Десантник принимал участие в боевых действиях в составе штурмовой группы и в ходе выполнения поставленной задачи получил ранение. Предполагается, что Тетерин сможет вернуться в зону СВО, однако не как боец.

Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе, — уточнил его адвокат.

Отмечается, что 15 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжил рассмотрение дела в отношении Тетерина. Его защитник подчеркнул, что подсудимый не намерен скрываться от суда. Сам Тетерин признает себя невиновным.

Как сообщалось ранее, в отношении задержанного по обвинению в передаче взятки Тетерина возбудили еще одно уголовное дело о взятке. Ему также вменяется посредничество: по данным источника в правоохранительных органах, два коммерсанта пытались через него передать 3 млн рублей, чтобы замять дело о коррупции в отношении третьего лица.