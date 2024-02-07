Главное интервью 2024 года: почему все говорят о встрече Путина и Карлсона?

Фото: Zuma/TASS

ТакераКарлсон

С самого начала приезд в Москву журналиста и телеведущего Такера Карлсона был окружен загадкой. Хотя сама цель его присутствия в Москве была секретом Полишинеля — интервью с президентом России. Притом что и сам Карлсон, и кремлевские официальные лица несколько дней хранили на сей счет полное молчание. Даже инсайд о выезде журналиста из отеля в сторону комплекса зданий администрации президента, и появившаяся чуть позже картинка въезда в столицу якобы кортежа самого президента, ничего в информационном плане не меняли. И вдруг вчера к вечеру неофициальные источники взорвались: интервью состоялось. Вершиной слухов стала публикация о факте интервью в американском Newsweek, но на основе все тех же источников.

Пиар высшего класса

И в этот момент в эфире появляется сам Карлсон и заявляет, что он прибыл в Москву для встречи с президентом Путиным. И собирается взять у него интервью, которое должно дать американцам объективное представление о многих важных вещах. При этом ряд близких к Кремлю политологов утверждают, что интервью уже взято.

Интересно, что обращение вышедшего из тени Карлсона собрало уже более 51 млн просмотров. Фактически весь туман, напущенный вокруг встречи президента и телеведущего может рассматриваться в качестве сложного пиар-проекта, призванного стимулировать дополнительный интерес к важному интервью. Собственно, еще толком ничего не известно, а мировая пресса уже муссирует даже слухи вокруг встречи в Кремле.

Естественно, вскоре начнутся гадания относительно поднятых в ходе интервью вопросов. Под ударом окажется и сам Карлсон, рискнувший прорвать западный заговор молчания вокруг политики России. За океаном Карлсона уже клеймят предателем, а в Европе раздаются голоса, призывающие запретить ему въезд в страны Евросоюза.

В целом нагнетается атмосфера ожидания. Кто-то ждет интервью, чтобы обвинить русских во вмешательстве в американские выборы, кто-то с надеждой, что будет сформулирована платформа для начала переговоров по украинском конфликту. Не все высказываемые ожидания сбудутся, ни одно самое подробное интервью не может охватить все мировые проблемы. Это Зеленский что ни день, раздает интервью и уже многим надоел. А беседа Путина и Карлсона обещает стать крайне ожидаемым событием. А потому пауза только возбуждает информационный аппетит.

Мало интервью взять, его надо удачно смонтировать

Создается впечатление, что до полной готовности материала об этом интервью будут говорить постоянно в сослагательном наклонении. Ясно, что работа над текстом и картинкой продолжается. Важно полностью синхронизировать русский и английский тексты, чтобы не было никаких расхождений, которые иногда могут трактоваться прямо в противоположном смысле. Не исключено, что какие-то моменты надо будет доснять.

Монтаж явно будут вести сразу две бригады — наша и Карлсона. К тому же не исключено, что параллельно из общих планов вычленят разные более короткие ролики, которые будут использоваться в качестве рекламы интервью перед его показом. Но пока явно не будет никаких текстовых утечек.

Где разместить видеокартинку

Не менее важная проблема, видимо, заключается в том, где разместить такое особое интервью со многими смыслами. Понятно, что краткие предварительные ролики и само полное интервью выйдет на наших и белорусских телеканалах. Вряд ли от него откажется Илон Маск и YouTube. А вот ведущие американские и европейские телеканалы могут ограничиться вырванными кусками беседы, снабженными своими «объективными» комментариями.

И тогда станет вопрос о прорыве на экраны большого Юга. Собственно медийный мир разделится на тех, кто выложит текст беседы американского журналиста и Владимира Путина, и тех, кто это событие проигнорирует.

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