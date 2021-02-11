Главное, чтобы мясо не исчезло: диетолог о шансах россиян лишится бананов

Возможная нехватка бананов на российском рынке не должна сказаться на здоровье россиян. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова Анастасия Семёнова.
По мнению диетолога, россияне спокойно могут обойтись без бананов, так как этот фрукт не всегда находился в их рационе.
Жили мы без них и ничего не было, а вот без мяса точно обойтись не сможем. Наша чёрная смородина более богата витаминами, если сравнивать с бананами. Главное, чтобы мясо не исчезло, — сообщила диетолог.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что сложности с закупкой бананов начались у торговых сетей в РФ. Участники рынка назвали три причины этого: неурожай в Эквадоре, задержки с поставками в РФ и высокий спрос по сезону.