Главное, чтобы мясо не исчезло: диетолог о шансах россиян лишится бананов

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Так называемые хаусботы — дома на воде — могут стать в России обычным явлением. Сейчас у таких построек нет ни официального статуса, ни правил содержания. Однако председатель правительства Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подумать, как изменить ситуацию.

Думать будут в Минприроды, Минстрое, Росприроднадзоре, МЧС и Росреестре. Время на размышления — до июня. Потом предстоит озвучить предложения, пишет «Парламентская газета». Впервые хаусботы появились в США начале XX века,...