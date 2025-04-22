Главная битва СВО, Белоусов расчехлил ракеты после перемирия: что дальше

Сведения инсайдеров о планах Кремля организовать масштабную операцию по взятию Одессы, возобновление ударов по военным целям на Украине после пасхального перемирия, мнение актера Ивана Охлобыстина о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о возможной операции РФ в Одессе

Инсайдеры сообщают, что президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Андрею Белоусову взять под контроль Одессу. По их данным, сейчас идет активный набор военнослужащих в ВС РФ.

Telegram-канал «Конспиролог #1» пишет, что такого объема рекламных кампаний по набору бойцов не было с самого начала СВО. «Грядет главная битва СВО!» — уверены информаторы.

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«Готовится решающий бросок, и главная цель — Одесса. На этот раз город реально достижим, так как США, по имеющейся информации, готовятся выйти из конфликта, оставив Европу и Украину один на один с последствиями. На фоне эйфории от возможного мира этот сигнал рушит ожидания аналитиков: даже если перемирие будет озвучено, оно может оказаться лишь передышкой перед масштабной операцией», — пишет канал.

В Кремле неоднократно констатировали недоговороспособность украинского руководства. Сейчас, вопреки усилиям американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт, президент Украины Владимир Зеленский требует от Германии отдать ВСУ треть всех вооружений бундесвера и выделить часть немецкой экономики на нужды Киева.

Как отмечают источники Telegram-канала INSIDER BLACK, Москва к концу февраля подготовила планы крупномасштабной военной операции, которая, как ожидается, станет главной битвой СВО. По данным канала, на этот раз российская армия не собирается обременять себя какими-либо ограничениями.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Как говорят инсайдеры, завершена подготовка к трем наступательным операциям — целями станут Одесса (один из крупнейших городов Украины с традиционно русскоязычным населением, крупнейший оставшийся у Киева порт), Николаев (крупнейший центр промышленности, особенно судостроения) и Харьков (второй по численности населения город на Украине, крупный промышленный, научный, экономический центр).

Ожидается, что главные удары будут наноситься по энергетической системе и транспортным узлам, писал INSIDER BLACK. Согласно такому сценарию, на длительное время Украина лишится единой энергосети, страна окажется без света, воды и связи, наступит хаос.

Одновременно будет реализовано то, что в планах обозначено как «деморализация элиты» — серия скоординированных ликвидаций ключевых фигур в политическом и военном руководстве Украины, пишут инсайдеры. После этого украинскую власть ждет крах, считают они.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тем временем парижские СМИ объявили Одессу «самым французским городом Украины», поскольку первыми градоначальниками города были французы герцог Ришелье и граф Ланжерон (назначенные русским царем Александром I). По данным источников, на деле же французов интересует единственный порт, который они могут получить на северном побережье Черного моря.

Однако возможности «коалиции желающих» во главе с Макроном крайне ограничены. По его словам, только шесть европейских стран (если считать Прибалтику) выразили готовность отправить войска для «сдерживания России». Но эксперты указывают на их неготовность к современной войне, при этом позиция войск, по их мнению, сведется к «вселению уверенности» в ВСУ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Одесский морской торговый порт

ВКС России «мочат» британцев после пасхального перемирия

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что после окончания пасхального перемирия ВКС РФ начали наносить удары по объектам ВСУ в ряде областей Украины.

«Ночью цели были поражены в Харьковской, Сумской, Николаевской, Киевской и Одесской областях. Также взрывы звучали в районе временно оккупированного Запорожья и Славянска. Работала наша и оперативно-тактическая авиация, и малая беспилотная», — пишет журналист.

По информации Telegram-канала «Донбасский партизан», утром 21 апреля российские силы поразили объекты командного управления, учебной инфраструктуры, тыловой логистики и размещения личного состава противника в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Ряд источников особое внимание обращает на одну атаку: сверхзвук в Херсоне. Так, «Донбасский партизан» пишет, что в Чернобаевке Херсонской области сверхзвуковая ракета П-800 «Оникс» поразила командный пункт ВСУ.

«Удар пришелся по заглубленному укрытию, оборудованному под защищенный командно-штабной модуль, со станциями оперативной связи, картографическими терминалами и оборудованием спутникового наведения. Уничтожено помещение боевого управления, повреждены системы шифрованной связи, резервные дизель-генераторы и антенное оборудование. Ликвидировано не менее 18 человек личного состава, еще около 16 получили ранения разной степени тяжести», — пишет источник.

По информации Telegram-канала «НгП РаZVедка», в результате атаки на Чернобаевку погибло до 20 офицеров, в том числе один британский наемник. Как отмечают авторы, ликвидация данного командного пункта серьезно нарушит систему управления украинских войск на Херсонском направлении.

В Фигуровке Харьковской области семь БПЛА «Герань-2» поразили учебно-тренировочный полигон Национального университета гражданской защиты Украины, адаптированный под подготовку саперов и связистов ВСУ. Под завалами казарм остались не менее 40 украинских бойцов, сгорели слады, броневики «Козак» и другая техника, указывает «Донбасский партизан».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

В Павлограде и Новомосковске Днепропетровской области был нанесен удар по предприятию двойного назначения «Молочный дом» и садовому обществу «Геофизик», где квартировались танкисты 93-й мехбригады после обучения в Великобритании. В Черкассах же три БПЛА поразили одноименный аэродром, повреждена взлетно-посадочная полоса, стоянка техники и ангар, добавил канал.

Кроме того, зафиксирован взрыв и в Киеве. «Киев — один прилет: попадание в пригород между Барышевкой и Борисполем», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«[Министр обороны России Андрей] Белоусов расчехлил ракеты после перемирия», — констатируют источники.

13 апреля Лебедев рассказал о серьезных потерях среди иностранных военных в Сумах: в их числе латиноамериканцы, британцы и скандинавы.

«Погибло много иностранных военных, и я не про „смуглых“, я про британцев и северян, типа датчан. Что знаю я? Обычные скорые пустили не сразу, первыми работали военные медики. Кого удавалось стабилизировать, отправляли в Харьков и даже Полтаву. В Сумском районе село несколько вертолетов, медицинского направления <…>. То есть раненых очень много. Погибших, затрудняюсь сказать, но минимум десяток. Это те, кто планировал и принимал решение на местах», — говорится в публикации.

Во время удара иностранцы были на очной встрече с представителями украинской стороны — на таком собрании обсуждался план действий ВСУ, конкретные исполнители и обеспечение операций.

Спустя некоторое время Лебедев сообщил о новых ударах ВС РФ, в том числе по военным целям в Харькове и Полтаве. Источники предположили, что российские войска добивали уцелевших британцев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Что Охлобыстин думает о возвращении Пугачевой в РФ

С прошлого года поклонники и недоброжелатели певицы Аллы Пугачевой обсуждают возможное возвращение артистки в Россию. Слухи об этом начали подкрепляться весной — жители подмосковной деревни Грязь в феврале рассказали, что в окнах ее замка иногда горит свет.

Местные отметили, что в хозяйственных постройках время от времени можно заметить дым. Отмечалось, что свет в окнах обычно горит по вечерам. При этом информации о том, кто его включает и кто сейчас живет в доме, до сих пор нет.

В марте Россию потрясла новость о смерти Бедроса Киркорова — народного артиста РФ и отца ее бывшего супруга Филиппа Киркорова. После этого в Сети вновь заговорили о возможном возвращении певицы на родину — в частности, такой сценарий допустил продюсер Сергей Дворцов.

«Она может прилететь не только из-за теплых чувств к бывшему свекру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям. Наверняка захочет снова двери в большие кабинеты пооткрывать», — подчеркнул продюсер в беседе с «Абзацем».

Он отметил, что если певица и приедет в Москву, то только на сутки, а ее появление на похоронах «станет фурором». В качестве второго варианта Дворцов допустил, что Пугачева отправит на похороны своего директора Елену Чупракову с венком для покойного.

При этом часть инсайдеров предполагала, что Пугачеву в Россию может привести бедственное финансовое положение. Но, как считает актер Иван Охлобыстин, такое решение не поменяет в судьбе артистки ровным счетом ничего.

«Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — сказал Охлобыстин в разговоре с РИА Новости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Охлобыстин

При этом незадолго до этого певица организовала грандиозную пасхальную вечеринку, чем опровергла слухи по поводу своей бедности за границей. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка поделилась фотографиями с мероприятия.

На кадрах видно, что вся прилегающая к дому территория щедро украшена тематическим декором. Деревья обвешены расписными яйцами, а на столах расставлены фарфоровые фигурки ягнят и зайчиков, вместо традиционных куличей — многоярусный торт. Также везде букеты живых цветов.

Также артистка 15 апреля отметила 76-летие с семьей на Кипре. Свежими снимками с праздника поделился в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее муж Максим Галкин (включен Минюстом РФ в список иноагентов).

Пугачева уехала в октябре 2022 года вместе с Галкиным и детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами».

В ноябре 2023 года Пугачева приезжала в Россию и записала три песни для личного пользования. После этого она вновь покинула страну.

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