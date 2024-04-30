Главкома ВСУ поймали на лжи: новости СВО на вечер 30 апреля

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский врет о взятии украинскими военными острова Нестрига возле Херсона, заявил военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на знакомого морпеха. По его словам, таким образом Сырский пытается сгладить общий фон сообщений о череде неудач ВСУ к западу от Авдеевки.

Коц рассказал, что 24 апреля ВСУ удалось завести группу в зону, в обход постов. Украинских военных удалось обнаружить в тот же день при проверке района, после чего начался бой. По его словам, обе стороны понесли потери, при этом ВС России удалось эвакуировать раненых, в то время как украинские военные сделать этого не смогли. В завершение военкор подчеркнул, что бои на острове продолжаются.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Работино?

Основные силы ВСУ оставили село Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, идет зачистка оставшихся небольших групп противника, которые с большой вероятностью остались без связи друг с другом, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, сейчас в Работино время от времени идет стрелковый бой.

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что в Работино по-прежнему остаются очаговые точки сопротивления. По его словам, это связано «с непониманием обстановки вокруг и отсутствием связи». Он опубликовал видеозаписи, на которых село снято с дрона. На кадрах видна разбитая техника ВСУ и разрушенные строения.

Отступление ВСУ из Очеретино в ДНР вызвало активные дискуссии в стране, пишут авторы Berliner Zeitung. Украинское военное руководство не комментирует произошедшее, однако негласно пытается выяснить, почему так произошло, указывают журналисты.

Какие объекты ВС России поразили за сутки в зоне СВО?

Российские военные поразили украинский ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, сообщает Минобороны РФ. Также были разбиты два склада военно-технического имущества, поражены солдаты ВСУ и военная техника украинских войск в 108 районах.

Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Кроме того, были сбиты 10 украинских БПЛА и две управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции.

Российские военные ликвидировали опорный пункт ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Удар был нанесен силами расчета 82-миллиметрового миномета «Поднос».

С начала СВО российские силы уничтожили 593 самолета, 270 вертолетов, 23 619 дронов, 509 зенитных ракетных комплексов, а также 15 888 танков, уточнили в Минобороны.

Фото: МО РФ Су-25

Командование ВСУ обманывает своих солдат?

Украинское командование обманом отправило на передовые позиции непригодных к службе мобилизованных солдат, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Ведерников. По его словам, во время мобилизации его признали «ограниченно годным» и пообещали поставить на дежурство на блокпостах вдали от линии боевого соприкосновения, однако он оказался на первой линии фронта. Мужчину взяли в плен в районе Очеретино.

Служащий ВСУ получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за самовольный уход из подразделения, он отправился на медобследование после травмы. Солдат эвакуировал раненого, вследствие чего получил травму. Командир не разрешил жителю Одессы Андрею Р. проходить медицинское обследование, и военный ушел самостоятельно.

Офицеры ВСУ в попытке сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении были вынуждены наспех бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны, заявил французский аналитик Ульрих Буна. По его словам, в зону боевого соприкосновения отправили 100-ю механизированную бригаду ВСУ, не обладающую необходимым опытом.

Как ВСУ атаковали территорию России?

В селе Донском в Симферопольском районе и окрестностях после поражения ракеты ATACMS рассыпались неразорвавшиеся боеприпасы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан незамедлительно сообщать правоохранителям о таких находках и ни в коем случае не приближаться к ним. Минобороны РФ о текущей ситуации в Крыму комментариев не давало.

ВСУ предприняли попытку атаки на Белгородскую область, дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над регионом, сообщили МО России. Об атаке на регион также рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Фото: МО Украины

Как отреагировали жители Крыма на обстрел из ATACMS?

Житель Симферополя Вячеслав рассказал, что ВСУ в ночь на 30 апреля обстреляли Крым, параллельно с этим шел дождь с грозой. Мужчина отметил, что сильного испуга ни у кого не было, поскольку все уверены в надежности российских систем ПВО. По его словам, при обстреле были слышны раскаты грома, однако на их фоне все равно были различимы звуки взрывов.

«Началось все где-то в районе половины второго ночи. Были большие взрывы воздушные явно слышны, из-за чего, собственно, проснулся. Несмотря на то что все это было, как теперь уже известно, в районе 20 километров от Симферополя, но стекла реально тряслись», — рассказал он.

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