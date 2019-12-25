https://static.news.ru/photo/41996560-2792-11ea-b5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не согласен с региональной практикой введения дополнительного выходного в последний день года.

Фадеев напомнил, что во времена Советского Союза выходной давали всего один — 1 января. Глава СПЧ согласился, что на это ему можно ответить, что люди много работают за маленькие зарплаты, и он согласен с этим, но вводить дополнительные выходные всё же неправильно, передаёт РИА Новости.

Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул, — резюмировал Фадеев.

Как писал NEWS.ru ранее, в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова рассказали, что работоспособность человека 31 декабря зависит от того, на какой день недели приходится эта дата.