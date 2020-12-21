Главе МЧС России Зиничеву присвоено звание генерала армии

https://static.news.ru/photo/bafb9d78-43c1-11eb-92db-fa163e074e61_660.jpg Евгениq Зиничев Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении руководителю МЧС РФ Евгению Зиничеву звание генерала армии. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу, — говорится в указе.

В период с 1987 по 2015 год Зиничев работал в органах государственной безопасности СССР и России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Затем он занял должность заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Главой МЧС Зиничев стал в мае 2018 года в звании генерал-лейтенанта. В декабре 2018 года он был повышен в звании до генерал-полковника.

В феврале прошлого года Путин присвоил звание генерала армии главнокомандующему Сухопутными войсками Олегу Салюкову.

В понедельник, 21 декабря, Путин подписал указ, в соответствии с которым Северный флот становится стратегическим территориальным объединением ВС России, выполняющим задачи военного округа, писал NEWS.ru.