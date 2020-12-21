Главе МЧС России Зиничеву присвоено звание генерала армии

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении руководителю МЧС РФ Евгению Зиничеву звание генерала армии. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу, — говорится в указе.
В период с 1987 по 2015 год Зиничев работал в органах государственной безопасности СССР и России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Затем он занял должность заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Главой МЧС Зиничев стал в мае 2018 года в звании генерал-лейтенанта. В декабре 2018 года он был повышен в звании до генерал-полковника.
В феврале прошлого года Путин присвоил звание генерала армии главнокомандующему Сухопутными войсками Олегу Салюкову.
В понедельник, 21 декабря, Путин подписал указ, в соответствии с которым Северный флот становится стратегическим территориальным объединением ВС России, выполняющим задачи военного округа, писал NEWS.ru.
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