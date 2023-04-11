Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию в России Глава ВТБ Костин призвал возобновить приватизацию в России для финансирования проектов

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Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов и привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. В статье, опубликованной в РБК, Костин выделил три приоритета развития страны: строительство логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск отраслей промышленности и укрепление обороноспособности.

Костин предложил финансировать реализацию этих задач с помощью приватизации, активного расходования финансовых резервов и госдолга, а также перераспределения средств бюджета. Приватизация, по мнению главы ВТБ, позволит не только пополнить бюджет, но и придать сильный импульс развитию сфер, где важна инициативность и быстрое принятие решений.

Костин также предложил повысить уровень госдолга, указывая на большой запас прочности между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся «проблемным» порогом (выше 60%). Без угрозы для финансовой стабильности экономика может пополниться на порядка 70 триллионов рублей.

Еще один источник финансирования — ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты. Костин считает, что этот курс необходимо продолжать. Он отмечает, что активные инвестиции в развитие помогут замедлить рост цен, смягчая инфляционные риски.

На прошлой неделе началась новая серия повышений курса доллара. Например, 7 апреля на бирже доллар в моменте стоил дороже 83 руб., а евро — выше 90 руб. И уже за день до этого в обменниках можно было купить евро за 100 руб. и выше. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отметил, что власти РФ вряд ли позволят курсу доллара сильно превысить отметку в 80 руб. за единицу. В то же время из-за высокого дефицита бюджета сильный доллар выгоден правительству России: он позволяет повысить рублевые доходы страны за счет продажи нефти за доллары. На данный момент доллар на бирже торгуется за 81,8 руб., а евро — за 89 руб.