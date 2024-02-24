Глава ВТБ объяснил, почему США обвинили его в обходе санкций Глава ВТБ заявил о беспочвенности обвинений США в обходе санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Костин

Предъявление Минюстом США заочных обвинений в обходе санкций связано с успехами ВТБ, заявил председатель правления банка Андрей Костин. В действительности подобные утверждения со стороны американского ведомства являются беспочвенными. Костин отметил, что никогда не только не нарушал законодательство США, но всегда призывал партнеров перестать искать пути обхода ограничений, передает «Коммерсант».

Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир — независимый от давления политической элиты и военного лобби США, — заявил глава ВТБ.

По словам Костина, ВТБ показывал рекордную прибыль, несмотря на «самые жесткие и блокирующие» санкции. Он уверен, что именно это злит американский истеблишмент.

Ранее стало известно, что Минюст США также планирует арестовать недвижимость в штате Флорида, якобы принадлежащую российскому предпринимателю Виктору Перевалову. Его подозревают в содействии Костину при обходе санкций.