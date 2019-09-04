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Защита гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России, приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела. О завершении расследования сообщил адвокат американца Владимир Жеребёнков.

Думаю, это займёт не меньше двух месяцев, всё будет зависеть от состояния здоровья моего подзащитного, — цитирует ТАСС правозащитника. Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря 2018 года. Он является гражданином...