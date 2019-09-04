https://static.news.ru/photo/0f4b3550-cfb0-11e9-92fe-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что покупка автомобиля премиального российского бренда в его планы не входит. Об этом глава кредитной организации сообщил в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.
Слишком дорогая машина и новая слишком, - цитирует его ТАСС.
Aurus – новая российская марка автомобилей класса «люкс». На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин. Ориентировочная цена на Aurus начинается с 10 млн рублей.
Сейчас Министерство промышленности и торговли РФ ведёт переговоры о возможности досборки внедорожников в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) для их дальнейшей дистрибуции в регионе, писал News.ru.