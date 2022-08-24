Глава ВЦИОМ объяснил, почему российские туристы не едут в Европу Глава ВЦИОМ Федоров объяснил, почему россияне не путешествуют в страны Евросоюза

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция, Париж

Российские туристы все реже выбирают европейские страны в качестве туристических маршрутов. Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил, что это связано с высокими ценами на перелет и опасениями россиян столкнуться с негативным отношением за рубежом, пишет INFOX.ru

Путешествия в страны ЕС никогда не были дешевыми, напомнил эксперт. Жителям России зачастую приходится выбирать не такие дорогие туристические маршруты, например, Египет, Турцию и Китай. Другой причиной снижения туристического потока из России в Европу глава ВЦИОМ видит в том, что многие россияне опасаются негативного и недоброжелательного отношения к ним в западных странах.

Это очень сильно действует на людей, когда они выбирают туристические маршруты. Поэтому налицо существенно снижение выездного туризма в страны Европы, — полагает Федоров.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский ранее рассказал о неудачном турсезоне для Крыма. По его словам, туристическая сфера Крыма в этому году загружена только на 60%, нынешний сезон оказался не слишком успешным для региона.