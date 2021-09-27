Глава Тюменской области отказался от депутатского мандата

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата областной думы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор воспользовался правом, предоставленным законодательством, и принял решение отказаться от мандата депутата Тюменской областной Думы VII созыва, — говорится в сообщении.

Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17–19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Лидером голосования стала партия «Единая Россия», набрав 49,82% голосов избирателей. На втором месте — КПРФ с показателем в 18,93% голосов, а на третьем — ЛДПР (7,55%).

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который состоял в федеральном списке партии «Единая Россия», отказался от кресла в Государственной думе. Он продолжит работу «в команде московского здравоохранения». Он заявил, что это необходимо, чтобы сохранить знание об «узких местах» в системе здравоохранения.