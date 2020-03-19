https://static.news.ru/photo/3d9f935e-6a12-11ea-b7d9-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Жительница Ставропольского края, у которой экспресс-тесты дали положительный результат, является медиком и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram.

Он отметил, что его первый пост о подозрении на коронавирус у местного жителя вызвал шквал обеспокоенных откликов. В связи с этим Владимиров решил прояснить ситуацию и подробнее рассказал о пациенте.

Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она сейчас в реанимации, в состоянии средней тяжести, — сказал губернатор.

Владимиров ранее призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ, заражена ли женщина COVID-19 будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».

Глава Ставрополья также сообщил, что Роспотребнадзор и региональный Минздрав проверяют всех, кто контактировал с врачом и берут их под контроль.

При этом источник «Интерфакса» утверждает , что подозрение на коронавирус выявлено у главного инфекциониста региона. Инсайдер рассказал, что до нынешнего момента женщина чувствовала себя хорошо и работала. Однако потом её «состояние стремительно ухудшилось и сейчас она в реанимации».

Минздрав Ставропольского края сообщил о 126 находящихся под наблюдением жителей края, которые вернулись из-за рубежа. В больнице под наблюдением врачей остаются трое человек. У двоих тесты показали отрицательный результат, а одна пациентка находится в стационаре.

В РФ насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка. В мире зафиксированы 219 583 случая заболевания COVID-19, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Росатома сообщил о коронавирусе у одной из сотрудниц компании. Заболевание было выявлено после возвращения женщины из отпуска. Она отдыхала за рубежом.