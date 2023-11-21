Глава СПЧ выступил против закона о цензуре в России Глава СПЧ Фадеев: «Не вижу необходимости в принятии нового закона о цензуре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Те ограничения, которые имеются в российском обществе и некоторыми считаются «цензурой», — это минимальные требования к новой военно-политической ситуации, заявил NEWS.ru председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в кулуарах международной конференции к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. По его словам, Россия ведет масштабную войну с Западом.

Россия ведет масштабную войну с Западом. СВО — часть большой войны. В таких жестких условиях что-то меняется. То, что вы называете цензурой, это минимальные требования к новой военно-политической ситуации, — заявил Фадеев.

По мнению правозащитника, в принятии новых законов об ограничении свободы слова нет необходимости.

Не вижу необходимости в принятии нового закона о цензуре. Принято несколько законов, в том числе о запрете дискредитации армии. Мне кажется, этого пока достаточно. Страна и общество в ином состоянии. Законодатели откликаются на это состояние. Я не вижу социального протеста по этому поводу, потому что общество осознает сложность этой ситуации, — добавил глава СПЧ.

Ранее Фадеев выступил с заявлением о том, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и обеспечения своего доминирования. По мнению правозащитника, именно в этом кроется причина «существующего глубокого кризиса».

Также глава СПЧ заявил, что встреча представителей СПЧ с президентом России Владимиром Путиным пройдет ориентировочно 10 декабря. По его словам, это мероприятие традиционно проходит примерно в это время.