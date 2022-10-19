В Союзе туриндустрии рассказали о будущем скачке цен на поездки за рубеж Глава РСТ Барзыкин предсказал повышение стоимости поездок за рубеж в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ноябре, когда начнутся школьные каникулы, ожидается ежегодный скачок цен, который тем не менее определяется лишь конъюнктурой рынка, заявил в беседе с Lenta.ru глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. При этом, по его словам, на данный момент цены на поездки за границу из России начали стабилизироваться и избавляться от привязки к социально-политическим факторам. Так, например, уже снизились тарифы на поездки в Турцию, Казахстан и Армению.

Тарифы в целом снизились. И в Турцию, и в Казахстан, и в Армению. Хотя в Казахстан можно было и по сухопутной границе переходить. Ситуация стабилизировалась и нормализовалась, — уточнил эксперт.

Эксперт также опроверг прямую связь падения цен на переезд за рубеж с объявлениями о завершении частичной мобилизации. По его словам, снижение тарифов связано с влиянием комплекса факторов и окончание мобилизации — лишь один из них.

Комплекс факторов повлиял. Цены начали стабилизироваться до объявления об отмене частичной мобилизации. Те, кто желал, к этому моменту уже улетели или нет. Причины комплексные, нельзя сказать, что вот в Москве мобилизацию отменили и цены сразу упали. Есть связь, это важный фактор, но в целом и до объявления уже началась стабилизация, — пояснил Барзыкин.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян ранее рассказал, что самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет. По его словам, за счет прямого авиасообщения и увеличения числа рейсов туристический поток из России нарастила Шри-Ланка, Мальдивы остаются популярным местом семейного отдыха. Мурадян предупредил, что значительная часть продажи билетов в эти страны на ноябрьские праздники завершилась еще в середине сентября.