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Председатель Совета судей РФ, судья Верховного суда Виктор Момотов сообщил, что главные проблемы применения суда присяжных в России — длительностью процедуры рассмотрения дел, большой объём нагрузки судов и низкая активность кандидатов.

Самая главная проблема связана с длительностью процедуры рассмотрения дел, — цитирует ТАСС Момотова.

Он рассказал, что одно дело присяжные могут рассматривать по три месяца, тогда как в США, например, судебные процессы заканчиваются за день-два. Кроме того, в Соединённых штатах 75% поданных исков разрешаются соглашением сторон или отклоняются, и лишь 3% рассматриваются в судах. Момотов считает, что в России тоже необходимо развивать альтернативные способы разрешения споров. Он также акцентировал внимание на недобросовестном исполнении своих обязанностей присяжными, которые выбывают из коллегии без объяснения причин, либо вовсе не являются на заседания.

Нужно сделать всё, чтобы эта процедура была необременительна для граждан. Чтобы они участвовали не в течение одного-трёх месяцев, а чтобы всё заканчивалось двумя-тремя днями, в крайнем случае месяцем, — заявил Момотов.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд РФ предложил разрешить присяжным рассматривать дела по всем категориям особо тяжких преступлений и преступлений в области предпринимательства. Исключение составят материалы, содержащие государственную тайну. Среди них — шпионаж и госизмена, рассказал председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев. Список правонарушений утвердили после совещания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и диалога с уполномоченными по правам человека.