Глава Северной Осетии рассказал об избиении мобилизованных военной полицией Меняйло назвал недопустимым избиение мобилизованных военной полицией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Насилие и унижение по отношению к мобилизованным военнослужащим недопустимо, заявил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Таким образом он отреагировал на видеозапись, на которой мобилизованный боец Арсен Темираев рассказал об избиении военными полицейскими в Токмаке. По словам военнослужащего, поводом для этого якобы послужило заявление от местной жительницы, обвинившей его в извращениях по отношению к ее детям. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

На опубликованной в Сети видеозаписи мобилизованный военнослужащий заявил, что инцидент с военными полицейскими произошел 24 сентября. По его словам, они не только чрезмерно применяли силу, но и оскорбляли его и его товарищей по национальному признаку. Меняйло подтвердил, что конфликт между военными полицейскими и военнослужащими 71-го полка ВС РФ действительно произошел. Он связался с руководством Южного военного округа (ЮВО), о случившемся было доложено командованию 58-й общевойсковой армии. В настоящее время идет разбирательство. Глава региона гарантировал, что по итогам расследования все виновные будут привлечены к ответственности.

Наши ребята ежедневно, ценой собственной жизни, выполняют боевые задачи! Такое отношение недопустимо ни к ним, ни к одному воину, который защищает на передовой суверенитет России! — подчеркнул он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Каратполов ранее заявил, что мобилизованные россияне смогут вернуться домой только после окончания специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что они имеют право на отпуск. Он предоставляется раз в шесть месяцев.