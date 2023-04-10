Глава Северной Осетии проверит слова мобилизованных об издевательствах Глава Северной Осетии заявил о проверке сообщений об издевательствах над мобилизованными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в Telegram, что поручил проверить сообщения об издевательствах над мобилизованными жителями региона на Херсонском направлении в зоне СВО. По его словам, предполагаемый провокатор уже найден. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на Херсонском направлении, совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными. В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились, — написал Меняйло.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором двое мужчин избивают третьего руками и ногами и заставляют его извиниться. Утверждается, что жертвой издевательств стал мобилизованный из Северной Осетии, а нападавшими были командиры части. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В марте губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после получения жалоб со стороны мобилизованных. До этого в Сети появился ролик, на котором люди в камуфляже, представившиеся оренбургскими мобилизованными, заявили, что военное руководство отправляет их в штурмовую группу без должной подготовки. Минобороны России не комментировало эту запись.