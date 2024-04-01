Агрессивная реакция главы Службы безопасности Украины Василия Малюка после оглашения требования России по противодействию терроризму и аресте всех причастных к нему является важным свидетельством того, что он получил сигнал из Москвы, заявил в эфире «Соловьев Live» посол Родин Мирошник. По его словам, Малюк понимает, что отсчет времени начался, от чего он забился в истерике.
Вчера этот персонаж, ареста которого мы требуем, бандитского вида товарищ Малюк, который возглавляет сейчас СБУ, он тут же разразился такой гневной речью, патриотической с точки зрения Украины, наполненной, но мы получили главный сигнал — он сигнал получил. Он забился в истерике, — пояснил он.