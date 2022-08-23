Глава Саратова ушел в отставку Глава Саратова Михаил Исаев покинул пост по собственному желанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Саратова Михаил Исаев покинул пост по собственному желанию, о чем он сообщил в Telegram-канале. «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру на выборы депутатов областной думы.

Считаю, что полученные опыт и навыки смогу в полной мере реализовать в новом качестве. Я знаю проблематику территорий, вижу решения и готов реализовывать их в роли депутата областной Думы, — говорится в сообщении.

В должности главы Саратова Исаев работал с октября 2017 года. Если избиратели Заводского района Саратова проголосуют за его кандидатуру, а жители всей области — за нынешнего врио губернатора Романа Бусаргина, то чиновники продолжат работать в одной команде.

Исполнение обязанностей главы муниципального образования Саратова возложено на Ладу Мокроусову.

Ранее о намерении уйти в отставку заявил мэр Красноярска Сергей Еремин. Градоначальник займет пост вице-губернатора края и будет курировать благоустройство столицы региона и других городов по предложению губернатора Александра Усса.

В этот же день покинул пост по собственному желанию мэр Владикавказа Русланбек Икаев. Временное исполнение обязанностей главы муниципального образования Владикавказа возложено на заместителя председателя собрания Зиту Салбиеву.