Глава рязанского СОБРа погиб при взрыве на полигоне Глава рязанского СОБРа Ситников погиб при взрыве на полигоне в Дубровичах

Руководитель СОБРа Управления Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников трагически погиб во время взрыва на военном полигоне в Дубровичах, сообщается в некрологе на сайте МВД России. Подполковнику полиции было 39 лет.

Подполковник Алексей Ситников был честным, мужественным офицером, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях, — говорится в некрологе.

С 2007 года Ситников проходил службу в органах внутренних дел. В прошлом году он прошел программу повышения квалификации для командиров отрядов спецназначения «Гром». Ситников удостоен медалей «За отличие в охране общественного порядка», «За боевое содружество», «За доблесть в службе».