Глава Ростеха ответил, где сейчас танк Т-14 «Армата» Глава Ростеха: танк «Армата» стоит на вооружении российской армии

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press

Танк Т-14 «Армата»

Новейший российский танк Т-14 «Армата» состоит на вооружении российской армии. Это подтвердил РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В армии она, конечно, на вооружении стоит, — сказал он агентству.

О том, что «Армату» начали применять в зоне военной спецоперации на Украине, стало известно в апреле 2023 года. В боевых условиях танк Т-14 впервые опробовали в Сирии.

Особенностью компоновки «Арматы» стала необитаемая башня. Три члена экипажа располагаются в передней части корпуса, в изолированной бронекапсуле. Боевая машина получила динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Танк вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М. Она способна применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

Разработал «Армату» генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов. По его словам, государственные испытания Т-14 закончатся через год-два.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 февраля подтвердил, что «Армата» еще не прошла обкатку. По его словам, парады и военные действия — это совершенно разные вещи. Тем более, что танк Т-14 является не «самой дешевой» боевой машиной. Лучшим танком России Медведев назвал Т-90М «Прорыв».