Глава Россотрудничества Примаков объявил о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5d282e2c-1b6d-11eb-ab5c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Примаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Евгений Примаков сообщил о том, что находится на «небольшой изоляции».

Произошло это во время открытия ежегодного международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», который проходит в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом.

Хотя я и обещал, что буду присутствовать на открытии, прошу прощения, получилось так... Я тоже на небольшой изоляции нахожусь. Новые технологии позволяют расширить формат нашего общения, пригласить тех людей, которые не смогли бы приехать <...> Мы все ожидаем, что эта беда, пандемия, отступит и мы сможем очно встречаться, очно работать, пожать друг другу руки, — сказал глава Россотрудничества во время видеоконференции.

Форум проходит в Волгограде. Он начался 29 октября и продлится до 1 ноября в режиме онлайн. Мероприятие в этом году приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В форуме принимают участие специалисты в области международной и общественной дипломатии и представители власти. Кроме того, запланированы включения из городов-побратимов Волгограда.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вернулся с самоизоляции.