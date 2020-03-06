Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин признался, что часто остается в Кремле допоздна. Об этом он сообщил на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая началась после полуночи.

Уважаемые коллеги, я прошу прощения за то, что у нас немного подвинулась наша встреча <...> Так-то я частенько так задерживаюсь, но на официальных — не так часто, — привело комментарий Владимира Путина РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru ранее, большинство опрошенных россиян сообщили, что им не хватает времени на сон. Из причин, мешающих сну, были названы: хобби и увлечения, неотложные дела, а также сверхурочная работа.

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