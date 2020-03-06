Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Более 70% опрошенных россиян сообщили о том, что относятся положительно к предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам. Информацию опубликовало РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса объявлений «Авито».

Более 70% опрошенных россиян сообщили о том, что относятся положительно к предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам. Информацию опубликовало РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса объявлений «Авито». В целом по стране...