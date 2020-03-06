Президент России Владимир Путин признался, что часто остается в Кремле допоздна. Об этом он
Уважаемые коллеги, я прошу прощения за то, что у нас немного подвинулась наша встреча <...> Так-то я частенько так задерживаюсь, но на официальных — не так часто, — привело комментарий Владимира Путина РИА Новости.
Как сообщал NEWS.ru ранее, большинство опрошенных россиян сообщили, что им не хватает времени на сон. Из причин, мешающих сну, были названы: хобби и увлечения, неотложные дела, а также сверхурочная работа.
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