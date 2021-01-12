Глава «Россетей» Ливинский может начать работать в правительстве

https://static.news.ru/photo/73f58c82-5572-11eb-b150-fa163e074e61_660.jpg Павел Ливинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Россетей» Павел Ливинский может уйти из компании и начать работать в создаваемом в правительстве департаменте по энергетике.

Его должность может занять руководитель «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Андрей Рюмин, который работает в «Ленэнерго» с января 2018 года, а также трудился в Объединённой энергетической компании совместно с Ливинским.

Как считают источники, назначение главы «Россетей» руководителем департамента энергетики «выглядит временным» и может послужить трамплином для его карьеры на посту главы Минэнерго. Сейчас ведомство возглавляет бывший руководитель «Русгидро» Николай Шульгинов, передаёт «Коммерсант».

Ливинский занял должность руководителя компании «Россети» в сентябре 2017 года. До этого он возглавлял департамент ЖКХ Москвы.

Постановление о создании департамента энергетики в структуре аппарата правительства накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ упраздняет единый департамент промышленности, энергетики и транспорта, вместо которого формируются три отдельных профильных департамента.

Как писал NEWS.ru, 12 января Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата российского правительства. В нём сформируют семь новых департаментов.