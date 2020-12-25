Глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с COVID-19 стабилизируется

https://static.news.ru/photo/0748565c-4698-11eb-9c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа на территории России стабилизируется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день, по информации от оперативного штаба, с начала пандемии в стране коронавирусной инфекцией заразились 2 992 706 человек. Из больниц по выздоровлении были выписаны 2 398 254 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Также в оперштабе заявили, что 53 659 россиян с коронавирусом скончались.

Попова подчеркнула, что у распространяющегося вируса свои законы. И некоторые из них связаны с сезонностью.

Мы сейчас именно это наблюдаем. Сегодня ситуация стабилизируется, в наших руках, чтобы она не вернулась к тому, что мы видели в начале ноября и в середине, — сказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, Роспотребнадзор знает, как победить COVID-19. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По её словам, такие знания есть и «они бесценны». Она сказала, что после пройденных этапов борьбы с пандемией в РФ «научились делать так, как нужно», чтобы побороть коронавирус.