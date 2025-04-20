Глава РФПИ увидел признак продолжения работы России и США в космосе Глава РФПИ заявил, что Россия и США продолжают сотрудничать в космической сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Дмитриев

Российская и американская стороны продолжают сотрудничество в космической сфере, написал в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал возвращение с Международной космической станции космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита.

Россия, США, сотрудничество продолжается, — констатировал Дмитриев.

Корабль «Союз МС-26» с Овчининым, Вагнером и Петтитом на борту отстыковался от узлового модуля «Рассвет» российского сегмента МКС в воскресенье, 20 апреля. После этого космический аппарат перешел в автономный полет и сошел с орбиты.

Космонавты благополучно вернулись на Землю, «Союз МС-26» приземлился в Казахстане. К месту посадки направились спасатели. Они помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать космическую отрасль локомотивом роста экономики страны и повышения качества жизни граждан. Он также пожелал осуществления планов работникам и ветеранам данной сферы. Глава государства подчеркнул, что сегодня ракетно-космический комплекс помогает решать сложные задачи по совершенствованию наземной инфраструктуры и освоению космоса.