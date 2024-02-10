Российские медики возвращают почти всех военных в зону СВО Глава РАН Красников: новые разработки возвращают в строй 98% раненых в СВО

Фото: Kremlin.ru

Достижения отечественной медицинской науки позволяют вернуть в строй 98% бойцов, сообщил РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он назвал примером подвига вклад ученых и врачей в медицинское обеспечение российских военнослужащих в зоне СВО.

В СВО 98% — идет возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры. У нас при правильной организации всего менее 1% идет летального исхода для тех бойцов, которые были сразу же вынесены с поля боя. Это очень важно, — подчеркнул глава РАН.

Красников добавил, что врачам удается восстановить 70% раненных с ожогами, также в строй возвращаются 80% военнослужащих, перенесших ампутацию. Причем они сами выбирают, где будут участвовать в боевых действиях.

По словам главы РАН, резко сократить срок восстановления раненых удается за счет появления новых материалов, которые проводят регенерацию костной ткани.

Ранее Красников сообщил об уникальных бронежилетах, которые созданы из разработанных в короткие сроки материалов с минимальным весом и максимальными защитными показателями. Глава РАН подчеркнул, что сейчас трудно найти направления в сфере обороны и безопасности, в которых не участвовали бы российские академические ученые.